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17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
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Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
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18 червня 19:00
Хорватія --
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18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
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Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Українська богиня в бікіні звела з розуму фанатів: нове фото легкоатлетки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 червня, 23:22
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Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала готовність до теплого сезону і захопила шанувальників своїм досконалим тілом
Марина Бех-Романчук в літньому настрої
Марина Бех-Романчук в літньому настрої / Фото: Instagram

Чемпіонка Європи-2021 в приміщенні і віце-чемпіонка світу в стрибках в довжину Марина Бех-Романчук продовжує підготовку до Олімпійських ігор-2020 в Токіо. Однак не забуває регулярно оновлювати свій Instagram. А там з'явилося нове сексуальне фото в купальнику. Раніше українська спортсменка блиснула яскравим купальником в басейні.

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"Сьогодні літній настрій", – підписала фото в яскравому блакитному купальнику на березі мальовничої водойми в Туреччині Марина

"Красиве тіло", "Чарівна", "Я закоханий", "Який прес! Просто – шик", "Моя богиня", "Досконалість", – захоплювалися легкоатлеткою її шанувальники.

Чарівна Марина Бех-Романчук
Чарівна Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Нещодавно ми також повідомляли, що легкоатлетка-красуня в сексі-шортиках вибирає кращі кадри на бузковому тлі.

Нагадаємо, в березні Марина Бех-Романчук виграла "золото" на чемпіонаті Європи в залі в Польщі. Полетівши на 6.92 м, українка на 4 сантиметри перевершила німкеню Маланку Міхамбо.

Незабаром Марина і її чоловік-плавець Михайло Романчук мають намір поборотися за нагороди Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
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