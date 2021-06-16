Українська богиня в бікіні звела з розуму фанатів: нове фото легкоатлетки

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала готовність до теплого сезону і захопила шанувальників своїм досконалим тілом

Марина Бех-Романчук в літньому настрої / Фото: Instagram

Чемпіонка Європи-2021 в приміщенні і віце-чемпіонка світу в стрибках в довжину Марина Бех-Романчук продовжує підготовку до Олімпійських ігор-2020 в Токіо. Однак не забуває регулярно оновлювати свій Instagram. А там з'явилося нове сексуальне фото в купальнику. Раніше українська спортсменка блиснула яскравим купальником в басейні.

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"Сьогодні літній настрій", – підписала фото в яскравому блакитному купальнику на березі мальовничої водойми в Туреччині Марина

"Красиве тіло", "Чарівна", "Я закоханий", "Який прес! Просто – шик", "Моя богиня", "Досконалість", – захоплювалися легкоатлеткою її шанувальники.

Чарівна Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Нещодавно ми також повідомляли, що легкоатлетка-красуня в сексі-шортиках вибирає кращі кадри на бузковому тлі.

Нагадаємо, в березні Марина Бех-Романчук виграла "золото" на чемпіонаті Європи в залі в Польщі. Полетівши на 6.92 м, українка на 4 сантиметри перевершила німкеню Маланку Міхамбо.

Незабаром Марина і її чоловік-плавець Михайло Романчук мають намір поборотися за нагороди Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.