Українська красуня цілувалася на вулиці і знялася в сексуальній білизні з чемпіоном Європи

Чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у довжину Марина Бех виклала фотосесію з чоловіком Михайлом Романчуком після його перемоги на континентальній першості з плавання

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

Після перемоги плавця Михайла Романчука на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті його не менш успішна дружина, стрибунка в довжину Марина Бех, виклала дуже романтичну фотосесію на вулицях міста.

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На фото закохані спортсмени в плащах гуляли по відлюдним вуличках і цілувалися. "Мій герой. Моя любов", – підписала пост в Instagram Марина

"Супер-пара","Найкрасивіша пара українського спорту", "Любов понад усе!", – писали фоловери Бех. А також називали Михайла щасливчиком, який зумів здобути таку дружину.

А на сторінці фотографа, з яким співпрацює легкоатлетка, знайшлися неопубліковані Мариною знімки з їх гарячою спільної сесії з Михайлом.

Нагадаємо, що зараз українка готується до виступу на на літніх Олімпійських іграх в Токіо, які стартують через два місяці в Японії – 23 липня.

А нещодавно спортсменка вразила відвертою фотосесією, прикривши тіло букетом квітів.