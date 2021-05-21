Українська красуня цілувалася на вулиці і знялася в сексуальній білизні з чемпіоном Європи

Після перемоги плавця Михайла Романчука на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті його не менш успішна дружина, стрибунка в довжину Марина Бех, виклала дуже романтичну фотосесію на вулицях міста.
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На фото закохані спортсмени в плащах гуляли по відлюдним вуличках і цілувалися. "Мій герой. Моя любов", – підписала пост в Instagram Марина
"Супер-пара","Найкрасивіша пара українського спорту", "Любов понад усе!", – писали фоловери Бех. А також називали Михайла щасливчиком, який зумів здобути таку дружину.
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А на сторінці фотографа, з яким співпрацює легкоатлетка, знайшлися неопубліковані Мариною знімки з їх гарячою спільної сесії з Михайлом.
Нагадаємо, що зараз українка готується до виступу на на літніх Олімпійських іграх в Токіо, які стартують через два місяці в Японії – 23 липня.
А нещодавно спортсменка вразила відвертою фотосесією, прикривши тіло букетом квітів.