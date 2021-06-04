Українська сексі-спортсменка блиснула яскравим купальником у басейні

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук в якості підготовки до Олімпійських ігор використовує тренування не тільки на стадіоні і завжди обдаровує посмішкою

Чарівна Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна з найпривабливіших наших спортсменок, легкоатлетка Марина Бех, продовжує радувати своїх шанувальників в соцмережах новими кадрами. Сьогодні чемпіонка Європи зі стрибків у довжину похвалилася своїм виглядом в басейні, де вона вирішила відволіктися від звичайних тренувань.

Днями ми писали, що легкоатлетка-красуня в сексі-шортиках вибирає кращі кадри на бузковому тлі.

На своїй сторінці в Instagram Марина показала букет ромашок – мабуть, подарунок чоловіка-плавця.

А потім пішла по його стопах і відправилася на водні процедури. Дівчина продемонструвала невеликий відеоролик, на якому вона постала в купальнику в красиві квіточки, блиснула яскравим жовтим манікюром і, звичайно ж, своєю променистою усмішкою. "День плавання", – свідчить підпис до відео.

Нагадаємо, на літніх Олімпійських іграх в Токіо виступить і легкоатлетка, і її чоловік Михайло Романчук.

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

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