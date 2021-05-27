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Найсексуальніша спортивна пара України розбіглася. Хто чим зайнявся

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 травня, 20:20
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Легкоатлетка Марина Бех прийнялася розбирати речі, а її чоловік-плавець Михайло Романчук після завоювання двох золотих медалей відпочиває на балконі
/ Фото: Instagram

Знаменита стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук поділилася в мережах буднями сімейного життя. Сьогодні дівчина показала, як добралася додому з чоловіком Михайлом Романчуком і чим зайнялася в сімейному колі. Днями Романчук став дворазовим чемпіоном Європи з плавання.

Спочатку Марина похвалилася нагородами, які чоловік привіз з Будапешта, де перемагав на дистанціях 800 і 1500 метрів вільним стилем.

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А потім дівчина з іронією поскаржилася, що змушена розбирати валізи, тоді як Михайло насолоджується життям на свіжому повітрі. Й показала коханого в стані релаксування.

Втім, думається, легкоатлетка була не проти, щоб хлопець розслабився після напружених виступів в Угорщині. Нагадаємо, в цьому році Бех-Романчук також виграла чемпіонат Європи зі стрибків у довжину в Польщі.

Вашій увазі – Марина Бех-Романчук в еротичній білизні на колінах у чоловіка.

Згадаймо, як молоді активно відпочивали в Туреччині:

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