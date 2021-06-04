Украинская секси-спортсменка блеснула ярким купальником в бассейне

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук в качестве подготовки к Олимпийским играм использует тренировки не только на стадионе и всегда одаривает улыбкой

Очаровательная Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из самых привлекательных наших спортсменок, легкоатлетка Марина Бех, продолжает радовать своих почитателей в соцсетях новыми кадрами. Сегодня чемпионка Европы в прыжках в длину похвасталась своим видом в бассейне, где решила отвлечься от обычных тренировок.

На днях мы писали, что легкоатлетка-красавица в секси-шортиках выбирает лучшие кадры на сиреневом фоне.

На своей страничке в Instagram Марина сначала показала букет ромашек – видимо, подарок супруга-пловца.

А затем пошла по его стопам и отправилась на водные процедуры. Девушка продемонстрировала небольшой видеоролик, на котором она предстала в сдельном купальнике в красивые цветочки, блеснула ярким желтым маникюром и, конечно же, своей лучезарной улыбкой. "День плавания", – гласит подпись к видео.

Марина Бех-Романчук в купальнике

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио выступит и легкоатлетка, и ее супруг Михаил Романчук.

Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

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