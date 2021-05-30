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Легкоатлетка-красуня в сексі-шортиках вибирає найкращі кадри на бузковому тлі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 08:31
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Приваблива чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех засвітилася в Туреччині з незвичайним пейзажем і поцікавилася думкою шанувальників
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна з найзнаменитіших українських спортсменок в світі Марина Бех-Романчук щедро ділиться гарними кадрами в соцмережах. Легкоатлетка вміє поєднувати успіхи на стадіонах і діяльність моделі. На цей раз дівчина на своїй сторінці в Instagram показала кілька фотографій з турецького Белека, де вона проводила тренувальний збір.

Днями найсексуальніша спортивна пара України розбіглася. Хто чим зайнявся.

Марина в життєрадісному білому вбранні зробила фото на тлі квітучого дерева в бузкових тонах. Красуня короткими шортиками підкреслила свої довгі ноги і запитала у фоловерів, який саме кадр їм більше до душі.

"Нереальні фотки", "Wowwww!", "Дуже красива", "Pretty", – захоплено пишуть спортсменці компліменти в коментарях. Вона ж тим часом взяла невелику паузу в підготовці до Олімпійських ігор і відпочиває в Хмельницькому в компанії з чоловіком – плавцем Михайлом Романчуком.

Вашій увазі – захоплююче відео Марини Бех-Романчук.

Дивіться також, як Марина красувалася на балконі:

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