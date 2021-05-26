І цю красу не побачить Європа! Захоплююче відео Марини Бех-Романчук

У своєму тренувальному стрибку українка полетіла далеко-далеко. У такій формі Марина точно б боролася за перемогу в командному Євро, але, не зі своєї вини, там вона не виступить

Чарівна Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Зоряна українська спортсменка Марина Бех-Романчук опублікувала в Instagram відео свого тренувального стрибка в довжину, від перегляду якого залишається тільки з сумом констатувати: і цю красу не побачить вся Європа!

Стрибок Марини Бех-Романчук Відео: Instagram

Нагадаємо, вчора стало відомо, що збірна України з легкої атлетики не братиме участі в Суперлізі командного чемпіонату Європи, який 29-30 травня відбудеться в польській Сілезії.

Причина – під час тренувального збору в команді було виявлено два випадки захворювання на COVID-19 – у Станіслава Коваленка і Ігоря Гончара. Атлетів ізолювали. Але оскільки вони були в тісному контакті з іншими учасниками зборів, є ризик поширення інфекції серед них.

Отже, лікарі збірної виступили зі зверненням до тренерської ради про скасування поїздки на командний чемпіонат Європи всієї збірної. Виконком Федерації легкої атлетики України це рішення підтримав.

/ Фото: Reuters

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Тим часом фоловери Марини Бех-Романчук в коментарях під відео стрибка, опублікованого спортсменкою, підтримують її і навіть жартують: "З такими далекими польотами тобі скоро пісочниці не вистачатиме".

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Нагадаємо, в березні Марина Бех-Романчук виграла "золото" на чемпіонаті Європи в залі в тій же Польщі. Полетівши на 6.92 м, українка на 4 сантиметри перевершила німкеню Малайку Міхамбо.

Незабаром Марина і її чоловік-плавець Михайло Романчук мають намір поборотися за нагороди Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.