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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Украинская богиня в бикини свела с ума фанатов: новое фото легкоатлетки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
16 июня, 23:22
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Чемпионка Европы в прыжках в длину Марина Бех-Романчук показала готовность к теплому сезона и восхитила поклонников своим совершенным телом
Марина Бех-Романчук в летнем настроении
Марина Бех-Романчук в летнем настроении / Фото: Instagram

Чемпионка Европы-2021 в помещении и вице-чемпионка мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к Олимпийским играм-2020 в Токио. Однако не забывает регулярно обновлять свой Instagram. А там появилось новое сексуальное фото в купальнике. Ранее украинская спортсменка блеснула ярким купальником в бассейне.

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"Сегодня летнее настроение", – подписала фото в ярком голубом купальнике на берегу живописного водоема в Турции Марина

"Красивое тело", "Очаровательная", "Я влюблен", "Какой пресс! Просто – шик", "Моя богиня", "Совершенство", – восхищались легкоатлеткой ее поклонники.

Очаровательная Марина Бех-Романчук
Очаровательная Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Недавно мы также сообщали, что легкоатлетка-красавица в секси-шортиках выбирает лучшие кадры на сиреневом фоне.

Напомним, в марте Марина Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы в зале в Польше. Улетев на 6.92 м, украинка на 4 сантиметра превзошла немку Малайку Михамбо.

Вскоре Марина и ее муж-пловец Михаил Романчук намерены побороться за награды Олимпиады, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.

Марина Бех принимает мужа дома

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#
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И
Г
О
1
Уэльс
2
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4
2
Италия
1
3:0
3
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
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