Украинская богиня в бикини свела с ума фанатов: новое фото легкоатлетки

Чемпионка Европы в прыжках в длину Марина Бех-Романчук показала готовность к теплому сезона и восхитила поклонников своим совершенным телом

Марина Бех-Романчук в летнем настроении / Фото: Instagram

Чемпионка Европы-2021 в помещении и вице-чемпионка мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к Олимпийским играм-2020 в Токио. Однако не забывает регулярно обновлять свой Instagram. А там появилось новое сексуальное фото в купальнике. Ранее украинская спортсменка блеснула ярким купальником в бассейне.

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"Сегодня летнее настроение", – подписала фото в ярком голубом купальнике на берегу живописного водоема в Турции Марина

"Красивое тело", "Очаровательная", "Я влюблен", "Какой пресс! Просто – шик", "Моя богиня", "Совершенство", – восхищались легкоатлеткой ее поклонники.

Очаровательная Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Недавно мы также сообщали, что легкоатлетка-красавица в секси-шортиках выбирает лучшие кадры на сиреневом фоне.

Напомним, в марте Марина Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы в зале в Польше. Улетев на 6.92 м, украинка на 4 сантиметра превзошла немку Малайку Михамбо.

Вскоре Марина и ее муж-пловец Михаил Романчук намерены побороться за награды Олимпиады, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.

Марина Бех принимает мужа дома