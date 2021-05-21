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Украинская красотка целовалась на улице и снялась в сексуальном белье с чемпионом Европы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 01:42
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Чемпионка Европы-2021 по прыжкам в длину Марина Бех выложила фотосессию с мужем Михаилом Романчуком после его победы на континентальном первенстве по плаванию
Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук
Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

После победы пловца Михаила Романчука на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште его не менее успешная жена, прыгунья в длину Марина Бех, выложила очень романтичную фотосессию на улицах города.

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На фото влюбленные спортсмены в плащах гуляли по нелюдимым улочкам и целовались. "Мой герой. Моя любовь", – подписала пост в Instagram Марина

"Супер-пара", "Самая красивая пара украинского спорта", "Любовь превыше всего!", – писали фоловеры Бех. А также называли Михаила счастливчиком, который сумел заполучить такую жену.

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А на страничке фотографа, с которым сотрудничает легкоатлетка, нашлись неопубликованные Мариной снимки с их горячей совместной сессии с Михаилом.

Напомним, что сейчас украинка готовится к выступлению на на летних Олимпийских играх в Токио, которые стартуют через два месяца в Японии – 23 июля.

А недавно спортсменка поразила откровенной фотосессией, прикрыв тело букетом цветов.

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