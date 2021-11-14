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Українка виграла чемпіонат світу із самбо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 листопада, 09:48
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На чемпіонаті світу із самбо українські спортсмени здобули дві медалі
Українка Юлія Гребеножко здобула золото на ЧС із самбо
Українка Юлія Гребеножко здобула золото на ЧС із самбо / Фото: Getty Images

Другий день чемпіонату світу із самбо став успішним для збірної України. Одразу дві медалі здобули українські самбісти на світовому форумі, що проходить у Ташкенті.

Читайте також: Україна обставила Росію у бойовому самбо на чемпіонаті Європи

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Юлії Гребеножко не було рівних у ваговій категорії до 65 кг. 26-річна українка успішно пройшла всю дистанцію змагань, а у фінальному поєдинку здолала Ажар Саликову із Казахстану.

Сутичка проходила у рівній боротьбі, але на останніх секундах поєдинку Юлія зуміла провести вдалий прийом та здобути золоту нагороду.

Це перша золота медаль 26-річної спортсменки на чемпіонатах світу.

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Дивіться відео поєдинку Гребеножко та Саликової.

Ще одну медаль для збірної України виборов Дмитро Стеценко, який виступає у ваговій категорії до 88 кг. У активі нашого самбіста бронзова нагорода.

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Чемпіонат світу з самбо проходить з 12 по 14 листопада у столиці Узбекистану Ташкенті.

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