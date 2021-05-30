Україна перевершила Росію в бойовому самбо на чемпіонаті Європи

Українські спортсмени привезли з Лімасола, де відбувалася європейська першість, майже півтора десятка нагород – 6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових

Українська перемога на чемпіонаті Європи / Фото: Федерация самбо Украины

У кіпрському Лімасолі завершився чемпіонат Європи з самбо. Збірна України здобула 14 медалей (6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових), в загальному медальному заліку поступившись Росії (10-3-3), але при цьому вигравши командний залік в розділі "Бойове самбо", залишивши за своєю спиною саме збірну РФ .

Про це повідомляє сайт Федерації самбо України.

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Золоті медалі у складі збірної України виграли: Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг), Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг), Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг), Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг), Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг), Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг).

Срібні: Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг), Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг), Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг).

Бронзові: Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг), Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг), Анастасія Комович (спортивне самбо, 80 кг), Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг), Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг).

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