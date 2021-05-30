Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Україна перевершила Росію в бойовому самбо на чемпіонаті Європи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 18:33
Копіювати лінк
Українські спортсмени привезли з Лімасола, де відбувалася європейська першість, майже півтора десятка нагород – 6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових
Українська перемога на чемпіонаті Європи
Українська перемога на чемпіонаті Європи / Фото: Федерация самбо Украины

У кіпрському Лімасолі завершився чемпіонат Європи з самбо. Збірна України здобула 14 медалей (6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових), в загальному медальному заліку поступившись Росії (10-3-3), але при цьому вигравши командний залік в розділі "Бойове самбо", залишивши за своєю спиною саме збірну РФ .

Про це повідомляє сайт Федерації самбо України.

Читайте також: У Москві самбіст побив приїжджого біля ресторану: відео

Золоті медалі у складі збірної України виграли: Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг), Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг), Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг), Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг), Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг), Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг).

Срібні: Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг), Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг), Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг).

Бронзові: Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг), Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг), Анастасія Комович (спортивне самбо, 80 кг), Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг), Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг).

В тренді

Раніше ми писали, що Росія зовсім зубожіла: самбістам замість медалей там вручили сушки.

Дивіться, як 65-річний рівненський самбіст став найкращим у світі

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти