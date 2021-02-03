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Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачили

3 лютого, 21:17

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Майбутня легенда UFC не зміг стримати сльози в підлітковому віці

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру з унікальним рекордом у змішаних єдиноборствах – 29 перемог і жодної поразки! Втім, знайшовся запис єдиної поразки Хабіба в любительській кар'єрі.

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У 2003 році 17-річний Нурмагомедов брав участь у чемпіонаті Росії з бойового самбо, де в фіналі зустрічався з Магомедом Ібрагімовим. Поєдинок завершився суддівським рішенням на користь Ібрагімова. Хабіб важко сприйняв поразку і звалився на канвас у сльозах, пише The Sun.

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Пізніше він виграв золото на чемпіонатах світу з самбо в 2009 і 2010 роках під керівництвом свого батька Абдулманапа. У 2008 році Нурмагомедов став виступати в змішаних єдиноборствах, а в 2012 році дебютував в UFC, де став справжньою легендою.

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Раніше Хабіб показав підготовку до дебюту в новому виді спорту. І це не бокс. Бійця UFC вже підтримали Кларенс Зеєдорф і Новак Джокович.

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самбо MMA змішані єдиноборства Хабіб Нурмагомедов

Джерело: Сегодня|Спорт

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