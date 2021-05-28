Українка розтрощила росіянку на шляху до основної сітки Ролан Гаррос. Світоліна хвалиться нарядами

Катаріна Завацька в Парижі впевнено виграла третій матч кваліфікації грунтового турніру серії "Великого шолома" у Анастасії Гасанова

Катаріна Завацька / Фото: Facebook

Ще одна українська тенісистка стала учасницею Відкритого чемпіонату Франції. У п'ятницю останній раунд відбірного турніру подолала 21-річна Катарина Завацька. Причому, уродженка Рівного дуже легко розправилася з Анастасією Гасановою – 6:2, 6:1. Хоча до цього росіянка обіграла колись грізну американку Коко Вандевеге.

В четвер Калініна вийшла в основу Ролан Гаррос. Отже, відразу п'ятеро наших дівчат виступлять на Ролан Гаррос. Без додаткових матчів місця в основній сітці раніше забронювали Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова.

До слова, наша прима Світоліна, яка займає шосте місце в світовому рейтингу, сьогодні похвалилася новим вбранням. Приготовлене воно спеціально до нинішнього "Шолому".

До речі, вже відомо, що в першому колі Еліна проекзаменує 17-річну француженку Осеан Бабель, яка не входить навіть в 1000 найкращих тенісисток планети. А ось Марті Костюк не пощастило з жеребкуванням: її чекає іспанка Гарбіньє Мугуруса (№12 посіву). Катерина Козлова ж битиметься з Айлою Томлянович з Австралії (№76 в світі).

Напередодні Світоліна скучила за Ролан Гаррос і потренувалася з Кербер.

Згадаймо, як українці перемагали на Відкритому чемпіонаті Австралії: