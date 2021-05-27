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Українка розбила суперницю і вперше вийшла в основу Ролан Гаррос. Світоліна вже там зачекалася

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 травня, 17:58
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24-річна Ангеліна Калініна з Нової Каховки пройшла три раунди кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції, а ось Ілля Марченко в четвер програв
/ Фото: Великий теніс України

Сьогодні кількість українських тенісисток, які виступлять на грунтовому "Шоломі" в Парижі, збільшилася. Ангеліна Калініна вперше пробилася в основну сітку Ролан Гаррос. До цього в 2017-2020 роках вона навіть не доходила до останнього кола відбору. У четвер українка в третьому раунді кваліфікації розтрощила румунку Жаклін Крістіан – 6:4, 6:1.

Тим часом Світоліна зізналася, що дуже скучила, і потренувалася з Кербер.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Калініна (№139 в світі) складе компанію Еліні Світоліній, Марті Костюк та Катерині Козловій. Раніше у відбіркових змаганнях ракетки зачохлили наші Катерина Бондаренко, Дарина Снігур, Леся Цуренко (через травму) і Сергій Стаховський.

Останнім не зміг оформити вихід в основу Ілля Марченко. Напередодні українець обіграв росіянина на Ролан Гаррос, але сьогодні уродженець Кам'янського не зміг надати належний опір Ботіку Ван Де Зандшульпу з Нідерландів – 1:6, 2:6.

В тренді

П'ятою українкою в головному турнірі може стати Катарина Завацька (№129). Дівчина з Рівного завтра битиметься в кваліфікації з росіянкою Анастасією Гасановою (№172).

Дивіться, як тенісисти зібралися на українську вечерю в Австралії:

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

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