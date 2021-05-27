Світоліна зізналася, що дуже за ним скучила, і повправлятися з експершою ракеткою світу

Найкраща українська тенісистка з нетерпінням чекає на старт на Відкритому чемпіонаті Франції і провела тренування з колишнім лідером рейтингу Ангелік Кербер

На цьому тижні в Парижі проходять відбіркові змагання грунтового турніру серії "Великого шолома". В основній же сітці баталії Ролан Гаррос почнуться на наступному тижні. Найкращі тенісисти поки готуються до виходу на матчі. Шоста ракетка планети, українка Еліна Світоліна, сьогодні потренувалася зі знаменитою Ангелік Кербер. Колись німкеня займала перший рядок у світовому рейтингу.

Читайте також: Світоліна може залишитися без дітей – Федерер жорстко пожартував над Монфісом.

Зараз 33-річна Кербер займає 27-е місце в рейтингу WTA. У цьому році вона виграла і програла по вісім матчів.

Проте, думається, Ангелік було чим здивувати Еліну – дівчата провели час на корті з обопільною користю.

В тренді У вагітної дружини лідера Динамо – коронавірус

Світоліна встигла відзначитися і на своїй сторінці в Instagram. "Привіт. Я скучила за тобою, Ролан Гаррос", – написала українка під свіжою фотографією. Наша прима, схоже, опинилася в кімнаті відпочинку з шістьма моніторами на стіні.

Нагадаємо, в кваліфікації турніру стартували семеро наших спортсменів. До третього, останнього, раунду відбору дісталися лише троє.

Напередодні українець відправив росіянина додому в кваліфікації Ролан Гаррос.

Згадаймо, як Еліна співала в машині з Гаелем Монфісом: