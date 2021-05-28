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Украинка сокрушила россиянку на пути в основную сетку Ролан Гаррос. Свитолина похвасталась нарядами

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 мая, 17:47
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Катарина Завацкая в Париже уверенно выиграла третий матч квалификации грунтового турнира серии "Большого шлема" у Анастасии Гасановой
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая / Фото: Facebook

Еще одна украинская теннисистка стала участницей Открытого чемпионата Франции. В пятницу последний раунд отборочного турнира преодолела 21-летняя Катарина Завацкая. Причем, уроженка Ровно очень легко расправилась с Анастасией Гасановой – 6:2, 6:1. Хотя до этого россиянка обыграла некогда грозную американку Коко Вандевеге.

В четверг Калинина вышла в основу Ролан Гаррос. Таким образом, сразу пятеро наших девчат выступят на Ролан Гаррос. Без дополнительных матчей места в основной сетке ранее забронировали Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова.

К слову, наша прима Свитолина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, сегодня похвасталась новыми нарядами. Приготовлены они специально к нынешнему "Шлему".

Кстати, уже известно, что в первом круге Элина проэкзаменует 17-летнюю француженку Осеан Бабель, которая не входит даже в 1000 лучших теннисисток планеты. А вот Марте Костюк не повезло с жеребьевкой: ее ждет испанка Гарбинье Мугуруса (№12 посева). Катерина Козлова сразится с Айлой Томлянович из Австралии (№76 в мире).

Накануне Свитолина соскучилась по Ролан Гаррос и потренировалась с Кербер.

Вспомним, как украинцы побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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