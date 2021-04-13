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Росія зовсім зубожіла: спортсменам замість медалей вручили сушки

13 квітня, 22:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юних самбістів на турнірі в підмосковній Каширі нагородили сушками замість медалей, повісивши на шию на звичайних нитках

Учасників дитячих змагань з самбо в підмосковній Каширі нагородили сушками замість медалей. Турнір пройшов у понеділок, 12 квітня. За припущенням джерела, для юних спортсменів не знайшлося звичайних або хоча б шоколадних медалей, через що довелося використовувати сушки. Самбістам повісили їх на шию на звичайних нитках. Про це повідомляє видання Baza в своєму Telagram-каналі.

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Раніше ми писали, що 12-річний спортсмен з Казані впав у кому після невдалої спроби стрибка в воду на змаганнях у Москві. Під час однієї зі спроб хлопчик трохи оступився при стрибку і вдарився головою об бетонну вежу, з якої і стрибав. Спортсмен отримав важкі травми і на швидкій його було доставлено до дитячої лікарні.

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