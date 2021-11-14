Украинка выиграла чемпионат мира по самбо

На чемпионате мира по самбо украинские спортсмены завоевали две медали

Украинка Юлия Гребеножко завоевала золото на ЧМ по самбо / Фото: Getty Images

Второй день чемпионата мира по самбо стал успешным для сборной Украины. Сразу две медали завоевали украинские самбисты на мировом форуме, проходящем в Ташкенте.

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Юлии Гребеножко не было равных в весовой категории до 65 кг. 26-летняя украинка успешно прошла всю дистанцию соревнований, а в финальном поединке одолела Ажар Салыкову из Казахстана.

Схватка проходила в равной борьбе, но на последних секундах поединка Юлия сумела провести удачный прием и завоевать золотую награду.

Это первая золотая медаль 26-летней спортсменки на чемпионатах мира.



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Смотрите видео поединка Гребеножко и Салыковой.

Еще одну медаль для сборной Украины завоевал Дмитрий Стеценко, который выступает в весовой категории до 88 кг. В актива нашего самбиста бронзовая награда.

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Чемпионат мира по самбо проходит с 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте.

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