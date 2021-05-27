Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Українка, яка озолотила Росію, вдруге стала мамою

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 14:37
Копіювати лінк
Вихованка українського фігурного катання Тетяна Волосожар, яка виграла два "золота" Олімпійських ігор під прапором РФ, у 35 років народила хлопчика
Колишня українка Тетяна Волосожар
Колишня українка Тетяна Волосожар / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка з фігурного катання 35-річна Тетяна Волосожар вдруге стала мамою. Спортсменка народила сина.

Читайте також: Не віриться! Знаменита українська гімнастка стала мамою

"Наша сім'я стала більшою на 3 кг 950 г і вищою на 55 см! Мій рідний, ми всі тебе так чекали! Спасибі коханому за те, що було так комфортно, спокійно і не страшно! Відчуття, що хочеться обійняти весь світ! Втомилися, але щасливі", – написала в Instagram Волосожар

Відзначимо, що Тетяна Волосожар народжувала в московській клініці, де пологи, в перерахунку на українську валюту, коштують від 71 000 до 441 000 гривень.

Чоловіком Волосожар є фігурист Максим Траньков. 16 лютого 2017 року в Тетяни і Максима народилася дочка Анжеліка.

Нагадаємо, що Волосожар родом з Дніпра. Її першим партнером на льоду був Петро Харченко, спільно вони стали чемпіонами України (2004). Потім каталася зі Станіславом Морозовим, з яким була чотириразовою чемпіонкою України, призеркою етапів Гран-прі, учасницею Олімпійських ігор (2006, 2010).

Тетяна Волосожар і Максим Траньков
Тетяна Волосожар і Максим Траньков / Фото: Instagram

2010 року Волосожар переїхала до Росії, де утворила пару з Максимом Траньковим. У дуеті з ним ексукраїнка стала дворазовою олімпійською чемпіонкою 2014 року, чемпіонкою світу-2013 і чотириразовою чемпіонкою Європи (2012, 2013, 2014, 2016).

Читайте також: "Я так не вміла": Баюл показала елементи своєї дочки на льоду Лас-Вегаса

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти