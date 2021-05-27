Українка, яка озолотила Росію, вдруге стала мамою

Вихованка українського фігурного катання Тетяна Волосожар, яка виграла два "золота" Олімпійських ігор під прапором РФ, у 35 років народила хлопчика

Колишня українка Тетяна Волосожар / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка з фігурного катання 35-річна Тетяна Волосожар вдруге стала мамою. Спортсменка народила сина.

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"Наша сім'я стала більшою на 3 кг 950 г і вищою на 55 см! Мій рідний, ми всі тебе так чекали! Спасибі коханому за те, що було так комфортно, спокійно і не страшно! Відчуття, що хочеться обійняти весь світ! Втомилися, але щасливі", – написала в Instagram Волосожар

Відзначимо, що Тетяна Волосожар народжувала в московській клініці, де пологи, в перерахунку на українську валюту, коштують від 71 000 до 441 000 гривень.

Чоловіком Волосожар є фігурист Максим Траньков. 16 лютого 2017 року в Тетяни і Максима народилася дочка Анжеліка.

Нагадаємо, що Волосожар родом з Дніпра. Її першим партнером на льоду був Петро Харченко, спільно вони стали чемпіонами України (2004). Потім каталася зі Станіславом Морозовим, з яким була чотириразовою чемпіонкою України, призеркою етапів Гран-прі, учасницею Олімпійських ігор (2006, 2010).

Тетяна Волосожар і Максим Траньков / Фото: Instagram

2010 року Волосожар переїхала до Росії, де утворила пару з Максимом Траньковим. У дуеті з ним ексукраїнка стала дворазовою олімпійською чемпіонкою 2014 року, чемпіонкою світу-2013 і чотириразовою чемпіонкою Європи (2012, 2013, 2014, 2016).

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