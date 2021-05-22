Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

У Росії тренер вистрілив жінці в голову. З'явилося відео трагедії

Любомир Луканюк, Андрій Трофімов
22 травня, 14:34
Копіювати лінк
41-річний Денис Єгоров розмовляв з жінками біля під'їзду, а потім став направляти пістолет в бік співрозмовниць поки не вистрілив
Денис Єгоров стріляв у колегу
Денис Єгоров стріляв у колегу

Дикий випадок стався сьогодні в Москві. Під час розмови тренер з фігурного катання вистрілив жінці в голову.

Читайте також: "Сподіваюся, вас звільнять. Дурепа!" Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності

Стрільцем виявився 41-річний Денис Єгоров. На відео видно, що розмова Єгорова та двох жінок, які приїхали до нього з метою домовитися про заняття, відбулася біля під'їзду. Раптово чоловік показав дівчатам пістолет, після чого став направляти його в бік своїх співрозмовниць, повідомляє Чемпіонат.

Одній з них він приставив зброю до чола і вистрілив. Оскільки пістолет не був бойовим, заряд не пробив кістку, проте серйозно пошкодив обличчя дівчини. За словами лікарів, життю постраждалої, яка теж працює тренером з фігурного катання, ніщо не загрожує.

В тренді

Єгоров затриманий і дає свідчення.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти