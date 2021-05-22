У Росії тренер вистрілив жінці в голову. З'явилося відео трагедії

41-річний Денис Єгоров розмовляв з жінками біля під'їзду, а потім став направляти пістолет в бік співрозмовниць поки не вистрілив

Денис Єгоров стріляв у колегу

Дикий випадок стався сьогодні в Москві. Під час розмови тренер з фігурного катання вистрілив жінці в голову.

Читайте також: "Сподіваюся, вас звільнять. Дурепа!" Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності

Стрільцем виявився 41-річний Денис Єгоров. На відео видно, що розмова Єгорова та двох жінок, які приїхали до нього з метою домовитися про заняття, відбулася біля під'їзду. Раптово чоловік показав дівчатам пістолет, після чого став направляти його в бік своїх співрозмовниць, повідомляє Чемпіонат.

Одній з них він приставив зброю до чола і вистрілив. Оскільки пістолет не був бойовим, заряд не пробив кістку, проте серйозно пошкодив обличчя дівчини. За словами лікарів, життю постраждалої, яка теж працює тренером з фігурного катання, ніщо не загрожує.

Єгоров затриманий і дає свідчення.