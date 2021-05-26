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Не віриться! Знаменита українська гімнастка стала мамою

Олег Люлька Олег Люлька
26 травня, 14:57
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25-е число стало тепер подвійно особливим для переможниці Універсіади Євгенії Гомон. Цього дня вона з'явилася на світ сама, а тепер ще й дитину народила
Євгенія Гомон і її чоловік Олег
Євгенія Гомон і її чоловік Олег / Фото: Instagram

Знаменита українська гімнастка Євгенія Гомон стала мамою. 26-річна спортсменка поділилася радісною новиною у себе в Instagram.

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"Вчора, 25.05.2021, народилося наше довгоочікуване диво. Поки не віриться! Тепер ми тато і мама. Дякую небесам", – написала сьогодні щаслива Євгенія Гомон

Стать дитини спортсменка не вказала, але підписники в коментарях вітають її з сином.

"25-й день весняних місяців для вас стає дедалі особливішим!" – зауважив один із фоловерів Євгенії Гомон, маючи на увазі, що і сама гімнастка народилася 25-го, тільки не травня, а березня

Відзначимо, що Євгенія одружена з Олегом Килимником – керуючим партнером київського Центру політичного консалтингу.

Додамо, що Євгенія Гомон родом із Запоріжжя. Вона переможниця Універсіади-2015 в Кванджу, бронзова призерка ЧС-2013 в Києві та срібна медалістка Європейських ігор-2015 у Баку.

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Дивіться, яким шпагатом одного разу Євгенія вразила перехожих у Нью-Йорку

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