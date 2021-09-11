Україна вела проти Росії, але програла їй матч за 10 мільйонів

У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу серед чоловіків збірна України, вигравши першу партію, все-таки програла фаворитам росіянам – 1: 3

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Facebook

У матчі проти росіян, що відбувався у польському Гданську, збірна України за підтримки уболівальників на трибунах була близька до сенсації.

Наша команда несподівано взяла перший сет 25:22, програла другий – 16:25. У третій партії України лідирувала 11:7, але, на жаль, віддала її – 22:25.

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Лідирувала наша команда і в четвертій партії 13:11, але дозволила росіянам, срібним призерам Олімпіади-2020, перехопити ініціативу і виграти цей сет (25:22), а з ним і матч – 3:1 за сетами.

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Нагадаємо, за перемогу над росіянами нашій збірної обіцяли премії в розмірі 10 млн гривень. Але наша команда залишилася без рекордної в своїй історії винагороди.

В 1/4 фіналу Росія зіграє з переможцем пари Польща – Фінляндія, а збірна України залишає Євро.

Додамо, що аналітики букмекерських контор вважали збірну РФ великим фаворитом матчу з Україною. Коефіцієнти на перемогу суперників дорівнювали 1.10 vs 6.75, тобто ймовірність виграшу росіян оцінювалася у 86 відсотків, українців – у 14 відсотків.