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Украина вела против России, но проиграла ей матч за 10 миллионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 сентября, 20:47
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В поединке 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Украины, выиграв первую партию, все-таки проиграла фаворитам россиянам – 1:3
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Facebook

В матче против россиян, проходившем в польском Гданьске, сборная Украины при поддержке болельщиков на трибунах была близка к сенсации.

Наша команда неожиданно взяла первый сет 25:22, проиграла второй – 16:25. В третьей партии Украина лидировала 11:7, но, увы, отдала ее – 22:25.

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Лидировала наша команда и в четвертой партии 13:11, но позволила россиянам, серебряным призерам Олимпиады-2020, перехватить инициативу и выиграть этот сет (25:22), а с ним и матч – 3:1 по сетам.

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Напомним, за победу над россиянами нашей сборной обещали премии в размере 10 млн гривен. Но наша команда осталась без рекордного в своей истории вознаграждения.

В 1/4 финала Россия сыграет с победителем пары Польша – Финляндия, а сборная Украины покидает Евро.

Добавим, что аналитики букмекерских контор считали сборную РФ большим фаворитом матча с Украиной. Коэффициенты на победу соперников равнялись 1.10 vs 6.75, то есть вероятность выигрыша россиян оценивалась в 86 процентов, украинцев – в 14 процентов.

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О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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