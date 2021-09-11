11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Тренер сборной Украины: "Мы хорошо подготовились к матчу с Россией"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 сентября, 12:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команды Украины и России сыграют в 1/8 финала волейбольного Евро-2021
Сборная Украины сыграет на волейбольном Евро-2021 сыграет против России
Сборная Украины сыграет на волейбольном Евро-2021 сыграет против России / Фото: eurovolley.cev.eu

Сегодня, 11 сентября, мужская сборная Украины по волейболу в 1/8 чемпионата Европы сыграет против серебряных медалистов Олимпиады-2020 – сборной России. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Читайте также: Станут миллионерами. Украинцам обещают сумасшедшие деньги за победу над Россией

Реклама

Накануне эпической битвы главный тренер украинской команды Угис Крастиньш в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о предстоящем поединке.

"Я предполагал разные варианты, кто нам может достаться из их группы, но, честно говоря, не рассчитывал, что это будет сборная России.

Наш соперник играет на высоком уровне, на Олимпиаде завоевал серебро. Но это волейбол. Любой матч начинается со счета 0:0, все начинается с равных шансов. Поэтому мы не сдаемся сопернику раньше, чем это может произойти на площадке.

Я считаю, что мы в хорошей форме, все нормально. Конечно, есть нюансы, но идеально никогда ничего не бывает. На мой взгляд, мы хорошо подготовились к матчу с Россией", – сказал главный тренер сборной Украины по волейболу.

Реклама

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу украинцы заняли третье место в группе и вышли в плей-офф.

Все матчи мужской сборной Украины на волейбольном Евро-2021.

  • Греция – Украина – 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
  • Украина – Сербия – 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)
  • Португалия – Украина – 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)
  • Украина – Бельгия – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
  • Польша – Украина – 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять