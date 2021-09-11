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Ворскла --
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Украина – Россия: во сколько и где смотреть суперматч Евро-2021

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 сентября, 16:53
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В субботу, 11 сентября, сборная Украины по волейболу проведет принципиальный матч за выход в 1/4 финала Евро-2021. Соперником нашей команды будет сборная России
Сборная Украины по волейболу сыграет с Россией
Сборная Украины по волейболу сыграет с Россией / Фото: Facebook

Матч чемпионата Европы начнется в 18:30 на стадионе "Эрго Арена" в Сопоте. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Украина – Россия – на Евро-2021:

Xsport, live
OLL.TV (в подписке)

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На групповом этапе чемпионата Европы наша команда одержала три победы в пяти матчах и финишировала в группе на третьем месте после Польши и Сербии. Украинцы во второй раз подряд вышли в плей-офф континентального первенства.

Россия в своей группе заняла второе место, проиграв лишь один матч. Впереди них финишировали Нидерланды.

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Соперник у сборной Украины очень сильный – Россия занимает 3-е место мирового рейтинга и 2-е – европейского рейтинга. На недавней Олимпиаде в Токио россияне завоевали серебряные медали.

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Особой принципиальности игре добавляет конфликт между странами. Так, один из спонсоров нашей сборной пообещал ребятам бонус в 10 миллионов грн призовых за выход сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата Европы.

Впрочем, букмекеры не оставляют нашей команде шансов: коэффициент на победу Украины – 7.00, на победу России – 1.10. Если перевести в процентное соотношение, то наша команда имеет всего 14% на выход в четвертьфинал. Тем не менее, ранее тренер рассказал, за счет чего Украина должна победить Россию.

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1
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6
20:2
16
2
Александрия
7
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14
3
Шахтер
6
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13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
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6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
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