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Станут миллионерами. Украинцам обещают сумасшедшие деньги за победу над Россией

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 сентября, 18:29
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Команды сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Если украинцы пройдут в четвертьфинал, то получат 10 миллионов гривен
Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины по волейболу / Фото: CEV

В субботу, 11 сентября, сборная Украины по волейболу сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Наш соперник – Россия.

После аннексии Крыма и войны на Донбассе дополнительно настраивать наших спортсменов на матчи с Россией не нужно. Все прекрасно понимают – спорта вне политики не бывает.

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Тем не менее, президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник пообещал волейболистам солидные премиальные за выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Партнеры и спонсоры федерации выделят 10 миллионов гривен за победу над Россией.

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"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят не только словами, но и финансово", – заявил Мельник.

Напомним, на Олимпиаде в Токио команда РФ заняла второе место. Сенсационно обыграв ее в финале, французы прямо на площадке исполнили канкан.

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