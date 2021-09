Станут миллионерами. Украинцам обещают сумасшедшие деньги за победу над Россией

В субботу, 11 сентября, сборная Украины по волейболу сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Наш соперник – Россия.

После аннексии Крыма и войны на Донбассе дополнительно настраивать наших спортсменов на матчи с Россией не нужно. Все прекрасно понимают – спорта вне политики не бывает.

Тем не менее, президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник пообещал волейболистам солидные премиальные за выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Партнеры и спонсоры федерации выделят 10 миллионов гривен за победу над Россией.

"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят не только словами, но и финансово", – заявил Мельник.

Напомним, на Олимпиаде в Токио команда РФ заняла второе место. Сенсационно обыграв ее в финале, французы прямо на площадке исполнили канкан.

France dancing to CAN CAN after winning gold is such a mood!!! Congratulations France !!!#volleyball#France#OlympicGamespic.twitter.com/NsxYwdhwbQ