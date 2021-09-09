"В матче с Россией будет очень жарко". Президент федерации волейбола Украины о предстоящей битве на Евро-2021

Мужская сборная Украины по волейболу в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против серебряных призеров Олимпийских игр в Токио.
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Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о предстоящем матче с Россией в 1/8 финала.
"Как уже известно, в 1/8-й мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе.
С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.
Итак, все будет, прежде всего, зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть Россия – значит, Россия. И все. Повторяю: слабых здесь нет. Тем более, в плей-офф.
Итак, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях.
9 сентября наша сборная улетает в Гданьск, где 11 сентября, на местной "Эрго-Арене" проведет поединок 1/8 финала с Россией. Он начнется в 18:30. Похоже, там будет очень жарко", – сказал Мельник.
Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу украинцы заняли третье место в группе и вышли в плей-офф, где их соперником станет сборная России.