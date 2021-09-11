Тренер збірної України: "Ми добре підготувалися до матчу з Росією"

Команди України і Росії зіграють в 1/8 фіналу волейбольного Євро-2021

Збірна України зіграє на волейбольному Євро-2021 зіграє проти Росії / Фото: eurovolley.cev.eu

Сьогодні, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 чемпіонату Європи зіграє проти срібних медалістів Олімпіади-2020 – збірної Росії. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

Читайте також: Чи стануть мільйонерами. Українцям обіцяють шалені гроші за перемогу над Росією

Реклама

Напередодні епічної битви головний тренер української команди Угіс Крастіньш в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua розповів про майбутній поєдинок.

"Я припускав різні варіанти, хто нам може дістатися з їхньої групи, але, чесно кажучи, не розраховував, що це буде збірна Росії.

Наш суперник грає на високому рівні, на Олімпіаді завоював срібло. Але це волейбол. Будь-який матч починається з рахунку 0:0, все починається з рівних шансів. Тому ми не здаємося супернику раніше, ніж це може статися на майданчику.

Я вважаю, що ми в хорошій формі, все нормально. Звичайно, є нюанси, але ідеально ніколи нічого не буває. На мій погляд, ми добре підготувалися до матчу з Росією", – сказав головний тренер збірної України з волейболу.

Реклама

Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату Європи з волейболу українці посіли третє місце в групі й вийшли в плей-оф.

Всі матчі чоловічої збірної України на волейбольному Євро-2021 .