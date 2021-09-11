Тренер збірної України: "Ми добре підготувалися до матчу з Росією"

Сьогодні, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 чемпіонату Європи зіграє проти срібних медалістів Олімпіади-2020 – збірної Росії. Початок матчу о 18:30 за київським часом.
Читайте також: Чи стануть мільйонерами. Українцям обіцяють шалені гроші за перемогу над Росією
Напередодні епічної битви головний тренер української команди Угіс Крастіньш в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua розповів про майбутній поєдинок.
"Я припускав різні варіанти, хто нам може дістатися з їхньої групи, але, чесно кажучи, не розраховував, що це буде збірна Росії.
Наш суперник грає на високому рівні, на Олімпіаді завоював срібло. Але це волейбол. Будь-який матч починається з рахунку 0:0, все починається з рівних шансів. Тому ми не здаємося супернику раніше, ніж це може статися на майданчику.
Я вважаю, що ми в хорошій формі, все нормально. Звичайно, є нюанси, але ідеально ніколи нічого не буває. На мій погляд, ми добре підготувалися до матчу з Росією", – сказав головний тренер збірної України з волейболу.
Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату Європи з волейболу українці посіли третє місце в групі й вийшли в плей-оф.
Всі матчі чоловічої збірної України на волейбольному Євро-2021 .
- Греція – Україна – 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
- Україна – Сербія – 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)
- Португалія – Україна – 2:3 (18:25, 23:25 25:21, 26:24, 11:15)
- Україна – Бельгія – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
- Польща – Україна – 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)