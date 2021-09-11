11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Тренер збірної України: "Ми добре підготувалися до матчу з Росією"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 вересня, 12:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Команди України і Росії зіграють в 1/8 фіналу волейбольного Євро-2021
Збірна України зіграє на волейбольному Євро-2021 зіграє проти Росії
Збірна України зіграє на волейбольному Євро-2021 зіграє проти Росії / Фото: eurovolley.cev.eu

Сьогодні, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 чемпіонату Європи зіграє проти срібних медалістів Олімпіади-2020 – збірної Росії. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

Читайте також: Чи стануть мільйонерами. Українцям обіцяють шалені гроші за перемогу над Росією

Реклама

Напередодні епічної битви головний тренер української команди Угіс Крастіньш в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua розповів про майбутній поєдинок.

"Я припускав різні варіанти, хто нам може дістатися з їхньої групи, але, чесно кажучи, не розраховував, що це буде збірна Росії.

Наш суперник грає на високому рівні, на Олімпіаді завоював срібло. Але це волейбол. Будь-який матч починається з рахунку 0:0, все починається з рівних шансів. Тому ми не здаємося супернику раніше, ніж це може статися на майданчику.

Я вважаю, що ми в хорошій формі, все нормально. Звичайно, є нюанси, але ідеально ніколи нічого не буває. На мій погляд, ми добре підготувалися до матчу з Росією", – сказав головний тренер збірної України з волейболу.

Реклама

Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату Європи з волейболу українці посіли третє місце в групі й вийшли в плей-оф.

Всі матчі чоловічої збірної України на волейбольному Євро-2021 .

  • Греція – Україна – 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
  • Україна – Сербія – 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)
  • Португалія – Україна – 2:3 (18:25, 23:25 25:21, 26:24, 11:15)
  • Україна – Бельгія – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
  • Польща – Україна – 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
14:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти