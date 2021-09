А обніматися будуть? Україна проти Росії в плей-офф Євро-2021

Сьогодні збірна України зазнала поразки в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу. Наша команда поступилася Польщі – 0:3 (15:25 20:25, 21:25).

Отже, українські волейболісти посіли третє місце в групі і вийшли в плей-офф. Де вже визначився наш суперник. В 1/8 фіналу Україна зіграє проти Росії, яка посіла друге місце в своїй групі.

Гра відбудеться у Гданську 11 вересня.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Токіо-2020 збірна Росії дійшла до фіналу, де поступилася Франції.

France dancing to CAN CAN after winning gold is such a mood !!! Congratulations France !!! #volleyball #France #OlympicGames pic.twitter.com/NsxYwdhwbQ