А обниматься будут? Украина против России в плей-офф Евро-2021

Сегодня сборная Украины потерпела поражение в последнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Наша команда уступила Польше – 0:3 (15:25, 20:25, 21:25).

Таким образом, украинские волейболисты заняли третье место в группе и вышли в плей-офф. Где уже определился наш соперник. В 1/8 финала Украина сыграет против России, которая заняла второе место в своей группе.

Игра состоится в Гданьске 11 сентября.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио-2020 сборная России дошла до финала, где уступила Франции.

France dancing to CAN CAN after winning gold is such a mood!!! Congratulations France !!!#volleyball#France#OlympicGamespic.twitter.com/NsxYwdhwbQ