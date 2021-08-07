Волейболисты Франции станцевали канкан, обыграв Россию в финале Олимпиады

Перед началом волейбольного турнира в Токио вряд ли кто-то ставил на то, что золото достанется французам. Но случилось невероятное

Сборная Франции по волейболу празднует золото Игр-2020 / Фото: Reuters

Никогда за время выступлений на Олимпийских играх французские волейболисты не поднимались выше восьмого места. А в Рио-2016 они даже не сумели выйти из группы.

Но в Токио Франция сотворила сенсацию, пробившись в финал и там в пяти партиях одолев команду ОКР – 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Сенсационные чемпионы не сдерживали эмоции и после победного тай-брейка станцевали, казалось бы, не мужской танец – канкан.

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