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Олимпиада 2020 в Токио

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Волейболисты Франции станцевали канкан, обыграв Россию в финале Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька
7 августа, 21:32
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Перед началом волейбольного турнира в Токио вряд ли кто-то ставил на то, что золото достанется французам. Но случилось невероятное
Сборная Франции по волейболу празднует золото Игр-2020
Сборная Франции по волейболу празднует золото Игр-2020 / Фото: Reuters

Никогда за время выступлений на Олимпийских играх французские волейболисты не поднимались выше восьмого места. А в Рио-2016 они даже не сумели выйти из группы.

Но в Токио Франция сотворила сенсацию, пробившись в финал и там в пяти партиях одолев команду ОКР – 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Сенсационные чемпионы не сдерживали эмоции и после победного тай-брейка станцевали, казалось бы, не мужской танец – канкан.

СМОТРИТЕ, КАК ЛИКОВАЛИ ФРАНЦУЗЫ

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