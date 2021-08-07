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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание Олимпиады-2020 на 8 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
7 августа, 20:29
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В воскресенье, 8 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в восьми видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по киевскому времени
Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца
Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали в восьми дисциплинах. Всего определится 13 олимпийских чемпионов. Расписание последнего дня Олимпиады-2020:

В тренде

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
05:30женщины, финал

БОКС

ВремяДисциплина
08:00женщины, легкий вес, 60 кг, финал
08:00женщины, средний вес, 75 кг, финал
08:00мужчины, легкий вес, 63 кг, финал
08:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
04:00женщины, трек, омниум, скрэтч
04:18женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/2 финала
04:24мужчины, трек, кейрин, 1/4 финала
04:45женщины, трек, омниум, гонка на время
05:06женщины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 5-8 места
05:09мужчины, трек, кейрин, 1/2 финала
05:20женщины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 3-е место
05:20женщины, трек, спринт индивидуальный, финальные заезды
05:26женщины, трек, омниум, гонка на выбывание
05:51мужчины, трек, кейрин, заезды за 7-12 места
06:00мужчины, трек, кейрин, финал
06:25женщины, трек, омниум, гонка по очкам (финал)

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
03:30мужчины, матч за 7-8 места
05:00мужчины, матч за 5-6 места
07:40мужчины, матч за 3-е место
10:30мужчины, финал

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины, матч за 3-е место
07:30женщины, финал

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
05:00женщины, матч за 3-е место
09:00женщины, финал

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ВремяДисциплина
05:00женщины, групповые упражнения, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
01:00мужчины, марафон, финал

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Япония ЯпонияJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Нидерланды НидерландыNL
10
11
12
33
9
flag Италия ИталияIT
10
10
19
39
10
flag Франция ФранцияFR
9
12
11
32
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
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