Расписание Олимпиады-2020 на 8 августа

В воскресенье, 8 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в восьми видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по киевскому времени
Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters
В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали в восьми дисциплинах. Всего определится 13 олимпийских чемпионов. Расписание последнего дня Олимпиады-2020:
В тренде
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|05:30
|женщины, финал
БОКС
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, финал
|08:00
|женщины, средний вес, 75 кг, финал
|08:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, финал
|08:00
|мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, трек, омниум, скрэтч
|04:18
|женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/2 финала
|04:24
|мужчины, трек, кейрин, 1/4 финала
|04:45
|женщины, трек, омниум, гонка на время
|05:06
|женщины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 5-8 места
|05:09
|мужчины, трек, кейрин, 1/2 финала
|05:20
|женщины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 3-е место
|05:20
|женщины, трек, спринт индивидуальный, финальные заезды
|05:26
|женщины, трек, омниум, гонка на выбывание
|05:51
|мужчины, трек, кейрин, заезды за 7-12 места
|06:00
|мужчины, трек, кейрин, финал
|06:25
|женщины, трек, омниум, гонка по очкам (финал)
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, матч за 7-8 места
|05:00
|мужчины, матч за 5-6 места
|07:40
|мужчины, матч за 3-е место
|10:30
|мужчины, финал
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, матч за 3-е место
|07:30
|женщины, финал
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, матч за 3-е место
|09:00
|женщины, финал
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, групповые упражнения, финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|01:00
|мужчины, марафон, финал