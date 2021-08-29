Сражались до конца. Украинские волейболистки проиграли в 1/8 финала Евро-2021

Женская сборная Украины по волейболу завершила свои выступления на континентальном первенстве, проиграв Польше в упорной борьбе

Женская сборная Украины по волейболу проиграла Польше в 1/8 Евро-2021 / Фото: CEV

Сегодня на чемпионате Европы по волейболу женская сборная Украины в 1/8 финала встречалась с командой Польши.

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Стоит отметить, что украинки пробились в плей-офф континентального соревнования впервые за последние 20 лет, что уже является большим достижением.

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Украинские волейболистки отлично начали матч победив полек в первой партии со счетом 25:21.

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Но затем волейболистки сборной Польши сумели переломить ход поединка и выиграли три последующих сета. Итог встречи – 3:1 в пользу польских спортсменок.

К сожалению, подопечные Владимира Орлова покидают турнир на стадии 1/8 финала.

Напомним, что женская сборная Украины неудачно начала чемпионат Европы-2021, проиграв два первых матча: Нидерландам (0:3) и Турции (0:3). Зато три следующие игры украинки выиграли у Финляндии (3:1), Швеции (3:0) и Румынии (3:0).

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Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Польша – Украина – 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)