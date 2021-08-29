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Билися до кінця. Українські волейболістки програли в 1/8 фіналу Євро-2021

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 серпня, 23:07
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Жіноча збірна України з волейболу завершила свої виступи на континентальній першості, програвши Польщі у впертій боротьбі
Жіноча збірна України з волейболу програла Польщі в 1/8 Євро-2021
Жіноча збірна України з волейболу програла Польщі в 1/8 Євро-2021 / Фото: CEV

Сьогодні на чемпіонаті Європи з волейболу жіноча збірна України в 1/8 фіналу зустрічалася з командою Польщі.

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Варто відзначити, що українки пробилися в плей-оф континентальної змагання вперше за останні 20 років, що вже є великим досягненням.

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Українські волейболістки відмінно почали матч перегравши польок в першій партії з рахунком 25:21.

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Але потім волейболістки збірної Польщі зуміли переломити хід поєдинку і виграли три наступні сети. Підсумок зустрічі – 3:1 на користь польських спортсменок.

На жаль, підопічні Володимира Орлова залишають турнір на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що жіноча збірна України невдало розпочала чемпіонат Європи-2021, програвши два перші матчі: Нідерландам (0:3) і Туреччині (0:3). Проте три наступні поєдинки українки виграли у Фінляндії (3:1), Швеції (3:0) і Румунії (3:0).

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Чемпіонат Європи. Жінки. 1/8 фіналу

Польща – Україна – 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)

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