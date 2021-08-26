Україна набирає хід: наші волейболістки здобули третю перемогу на чемпіонаті Європи-2021

Жіноча збірна України з волейболу закінчила груповий раунд чемпіонату Європи-2021 легкою перемогою над Румунією і вийшла в плей-оф турніру

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Румунію на чемпіонаті Європи / Фото: CEV

У середу, 25-го серпня, на чемпіонаті Європи з волейболу збірна України обіграла Румунію (3:0) в останньому матчі групового турніру.

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Результат матчу вже не тиснув на українок, оскільки наша команда достроково вийшла в плей-оф з третього місця. Проте наші волейболістки відповідально поставилися до матчу.

Українки виграли в трьох партіях: в першому сеті перемогли з рахунком 25:15, у другому – 25:17, а в третьому з розгромним рахунком 25:11. Найрезультативнішою у складі України стала Олеся Рихлюк – 17 очок.

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Нагадаємо, що підопічні Володимира Орлова невдало розпочали чемпіонат Європи-2021, програвши два перші матчі: Нідерландам (0:3) і Туреччини (0:3). Проте три наступні поєдинки українки виграли у Фінляндії (3:1), Швеції (3:0) і Румунії (3:0).

Таким чином збірна України вийшла в 1/8 фіналу континентальної першості, де її суперником стане Польща. Зустріч відбудеться у неділю, 29 серпня.

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Чемпіонат Європи. Жінки. Група D. 5-й тур.

Румунія – Україна – 0:3 (15:25 17:25, 11:25)

Турнірна таблиця групи D (підсумкова)