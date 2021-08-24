Жовто-синє дербі: українки впевнено перемогли шведок на волейбольному Євро

На жіночому чемпіонаті Європи з волейболу збірна України здобула другу поспіль перемогу і наблизилися до виходу в плей-оф

Жіноча збірна України з волейболу здобула другу перемогу на Євро-2021 / Фото: CEV

У румунському місті Клуж-Напока відбувся поєдинок 4-го туру групи D волейбольного Євро між жіночими збірними України та Швеції.

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Українки здобули впевнену перемогу, здолавши скандинавок у трьох сетах. Найрезультативнішою в нашій команді стала Олеся Рихлюк, яка набрала 26 очок .

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У першому сеті, "жовто-сині" виграли всього в два бали, в двох інших партіях українки не зазнали особливих труднощів.

Свій заключний матч у групі D збірна України проведе 25 серпня проти Румунії. У разі перемоги наша команда гарантовано вийде в плей-оф чемпіонату Європи, вперше з 2001 року. Суперник українок – господарі турніру збірна Румунії після трьох поєдинків ще не вигравали.

Чемпіонат Європи. Жінки. Група D. 4-й тур.

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Україна – Швеція – 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Турнірна таблиця групи D