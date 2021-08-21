Українки здобули першу перемогу на волейбольному Євро

На жіночому чемпіонаті Європи з волейболу, що проходить в Румунії, українські спортсменки зуміли проявити характер і здобути першу перемогу в турнірі

Жіноча збірна України з волейболу / Фото: CEV

Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2021. У третьому матчі групового етапу українки обіграли Фінляндію 3:1.

Реклама

Після двох поразок на старті турніру, наша команда повинна була вигравати, щоб мати шанси вийти в плей-оф.

Читайте також: Волейболісти Франції станцювали канкан, обігравши Росію у фіналі Олімпіади

Перший сет наші волейболістки виграли 25:19, у другому був результат 25:23, а ось в третьому сеті, ведучи 24:22 українки примудрилися програти 26:28.

Реклама

У четвертій партії наші спортсменки зуміли переломити хід гри і перемогли 25:22.

Нагадаємо, в першому матчі турніру збірна України поступилася Нідерландам – 0:3, а в другому Туреччині з рахунком 0:3.

Далі у збірної України день перерви, а в понеділок, 23 серпня, Україна зіграє проти збірної Швеції. Початок гри о 17.30 за київським часом.

Реклама

Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок

Група D. Клуж-Напока (Румунія)

Фінляндія – Україна 1:3 (19:25, 23:25 28:26, 22:25)