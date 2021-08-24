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Желто-синее дерби: украинки уверенно победили шведок на волейбольном Евро

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 августа, 00:08
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На женском чемпионате Европы по волейболу сборная Украины одержала вторую подряд победу и приблизились к выходу в плей-офф
Женская сборная Украины по волейболу одержала вторую победу на Евро-2021
Женская сборная Украины по волейболу одержала вторую победу на Евро-2021 / Фото: CEV

В румынском городе Клуж-Напока состоялся поединок 4-го тура группы D волейбольного Евро между женскими сборными Украины и Швеции.

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Украинки одержали уверенную победу, одолев скандинавок в трех сетах. Самой результативной в нашей команде стала Олеся Рыхлюк, набравшая 26 очков.

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В первом сете, "желто-синие" выиграли всего в два балла, в двух других партиях украинки не испытали особых трудностей.

Свой заключительный матч в группе D сборная Украины проведет 25 августа против Румынии. В случае победы наша команда гарантированно выйдет в плей-офф чемпионата Европы, впервые с 2001 года. Соперник украинок – хозяева турнира сборная Румынии после трех поединков еще не выигрывали.

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D. 4-й тур.

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Украина – Швеция – 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Турнирная таблица группы D

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