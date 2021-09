Стануть мільйонерами. Українцям обіцяють шалені гроші за перемогу над Росією

У суботу, 11 вересня, збірна України з волейболу зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. Наш суперник – Росія.

Після анексії Криму та війни на Донбасі додатково налаштовувати наших спортсменів на матчі з Росією не потрібно. Всі прекрасно розуміють – спорту поза політикою не буває.

Проте, президент Федерації волейболу України Михайло Мельник пообіцяв волейболістам солідні преміальні за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Партнери і спонсори федерації виділять 10 мільйонів гривень за перемогу над Росією.

"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної наразі у нас є можливість мотивувати наших хлопців не тільки словами, а й фінансово", – заявив Мельник.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо команда РФ зайняла друге місце. Чемпіони Ігор французи прямо на майданчику виконали канкан.

France dancing to CAN CAN after winning gold is such a mood !!! Congratulations France !!! #volleyball #France #OlympicGames pic.twitter.com/NsxYwdhwbQ