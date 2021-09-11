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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Україна – Росія: о котрій і де дивитися суперматч Євро-2021

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 16:53
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У суботу, 11 вересня, збірна України з волейболу проведе принциповий матч за вихід в 1/4 фіналу Євро-2021. Суперником нашої команди буде збірна Росії
Збірна України з волейболу зіграє з Росією
Збірна України з волейболу зіграє з Росією / Фото: Facebook

Матч чемпіонату Європи розпочнеться о 18:30 на стадіоні "Ерго Арена" в Сопоті. У прямому ефірі поєдинок покажуть на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися матч Україна – Росія – на Євро-2021:

Xsport, live
OLL.TV (в підписці)

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На груповому етапі чемпіонату Європи наша команда здобула три перемоги в п'яти матчах і фінішувала в групі на третьому місці після Польщі та Сербії. Українці вдруге поспіль вийшли у плей-офф континентальної першості.

Росія в своїй групі посіла друге місце, програвши лише один матч. Попереду них фінішували Нідерланди.

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Суперник у збірної України дуже сильний – Росія займає 3-е місце світового рейтингу і 2-е – європейського рейтингу. На нещодавній Олімпіаді в Токіо росіяни завоювали срібні медалі.

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Особливої принциповості грі додає конфлікт між країнами. Так, один із спонсорів нашої збірної пообіцяв хлопцям бонус в 10 мільйонів грн призових за вихід збірної України в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи.

Втім, букмекери не залишають нашій команді шансів: коефіцієнт на перемогу України – 7.00, на перемогу Росії – 1.10. Якщо перевести в процентне співвідношення, то наша команда має всього 14% на вихід в чвертьфінал. Проте, раніше тренер розповів, за рахунок чого Україна повинна перемогти Росію.

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