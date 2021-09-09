"У матчі з Росією буде дуже спекотно". Президент федерації волейболу України про майбутню битву на Євро-2021

Чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зіграє проти срібних призерів Олімпійських ігор у Токіо.

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Президент федерації волейболу України Михайло Мельник поділився думкою про майбутній матч з Росією в 1/8 фіналу.

"Як вже відомо, в 1/8-й ми наткнулися на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і срібло на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу.

З іншого боку, ніколи раніше ми з росіянами не зустрічалися, тому зараз, на мій погляд, велике значення в матчі гратиме характер гравців, їхня віра у власні сили, креативний кураж і тактична дисциплінованість.