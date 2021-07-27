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Україна проти Росії в шахах! Музичук зіграє у півфіналі Кубка світу

Олена Павлова Олена Павлова
27 липня, 19:47
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Українка Анна Музичук вийшла до півфіналу Кубка світу з шахів, який проходить в Сочі з 12 липня по 6 серпня за олімпійською системою
Анна Музичук бореться за Кубок світу
Анна Музичук бореться за Кубок світу / Фото: fide.com

На стадії чвертьфіналу в Росії Музичук-старша обіграла грузинського гросмейстера Нану Дагнідзе з рахунком 3:1. За вихід у фінал українка побореться з росіянкою Олександрою Горячкіною, яка взимку 2020 програла Цзюй Веньцзюнь в матчі за титул чемпіонки світу.

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У другому півфіналі зустрінуться росіянка Олександра Костенюк і китаянка Тань Чжун.

Анна Музичук вийшла до чвертьфіналу Кубка світу
Анна Музичук вийшла до чвертьфіналу Кубка світу / Фото: fide.com

Також Ганна кваліфікувалася на турнір претенденток, який повинен пройти у 2022 році. Переможниця цього турніру зіграє в матчі за звання чемпіонки світу проти китаянки Цзюй Веньцзюнь.

Відзначимо, що 31-річна Музичук – триразова чемпіонка світу серед жінок зі швидких шахів і віце-чемпіонка світу 2017 року – з класичних шахів.

В тренді

Молодша сестра Анни Музичук, Марія, покинула змагання на стадії 1/8 фіналу.

Раніше шахісту зарахували поразку через коронавірус.

Також коронавірус вбив тренера легендарного Гаррі Каспарова.

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