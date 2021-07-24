Українка Музичук бореться за шахову корону в Росії і вже дісталася 1/4 фіналу

Старша з сестер Музичук залишилася єдиною представницею України на турнірі в Росії. Сьогодні на тай-брейку програв Антон Коробов

Анна Музичук вийшла до чвертьфіналу Кубка світу / Фото: fide.com

Українська шахістка Анна Музичук вийшла до 1/4 фіналу Кубка світу, який проходить в Сочі. У 1/8 львівська спортсменка перемогла представницю Німеччини Елізабет Пентц. Раніше коронавірус вбив тренера легендарного Гаррі Каспарова.



Фото FIDE

За вихід до півфіналу Анна посперечається з грузинкою Наною Дзагнідзе, яка пройшла Поліну Шувалову з Росії. У свою чергу колишня чемпіонка світу Марія Музичук вже вибула з боротьби, поступившись екс-чемпіонці світу з Росії Олександрі Костенюк.

Український гросмейстер Антон Коробов у 1/16 фіналу грав проти п'ятого сіяного на турнірі росіянина Олександра Грищука. Після двох основних партій була нічия.

Володаря пропуску в наступний раунд визначила партії з укороченим контролем часу – тай-брейк, де сильнішим виявився Грищук.

Раніше шахісту зарахували поразку через коронавірус. Учасник Кубка світу з шахів отримав позитивний результат під час поєдинку.