Короновірус вбив тренера легендарного Гаррі Каспарова

Знаменитий шаховий тренер Юрій Дохоян помер в 57 років від коронавірусу, він багато років працював з Гаррі Каспаровим, а потім з Сергієм Карякіним

Дохоян довгі роки тренував Каспарова

У Росії від коронавірусу помер один з найвідоміших шахових тренерів Юрій Дохоян. Йому було 57 років.

Більше десяти років він працював з видатним шахістом, 13-м чемпіоном світу, Гаррі Каспаровим. Кримчанинові Сергію Карякіну допоміг дійти до матчу за звання чемпіона світу. З жіночою збірною Росії вигравав Всесвітню шахову Олімпіаду.

В останні роки фахівець працював з росіянином Андрієм Єсипенком, який в січні 2021 року на турнірі в Нідерландах обіграв чинного чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена.

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Раніше ми писали, що відома англійська покеристка Лів Боері візьме участь в челленджі норвезького чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена і спробує обіграти його додаток.