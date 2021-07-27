Украина против России в шахматах! Музычук сыграет в полуфинале Кубка мира

На стадии четвертьфинала в России Музычук-старшая обыграла грузинского гроссмейстера Нану Дагнидзе со счетом 3:1. За выход в финал украинка поборется с россиянкой Александрой Горячкиной, которая зимой 2020 проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за титул чемпионки мира.
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Во втором полуфинале встретятся россиянка Александра Костенюк и китаянка Тань Чжуньи.
Также Анна квалифицировалась на турнир претенденток, который должен пройти в 2022 году. Победительница этого турнира сыграет в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Отметим, что 31-летняя Музычук – трехкратная чемпионка мира среди женщин по быстрым шахматам и вице-чемпионка мира 2017 года – по классическим шахматам.
Младшая сестра Анны Музычук, Мария, покинула соревнования на стадии 1/8 финала.
Ранее шахматисту засчитали поражение из-за коронавируса.
Также коронавирус убил тренера легендарного Гарри Каспарова.