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Украинка Музычук сражается за шахматную корону в России и уже добралась до 1/4 финала

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 18:43
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Старшая из сестер Музычук осталась единственной представительницей Украины на турнире в России. Сегодня на тай-брейке проиграл Антон Коробов
Анна Музычук прошла в четвертьфинал Кубка мира
Анна Музычук прошла в четвертьфинал Кубка мира / Фото: fide.com

Украинская шахматистка Анна Музычук вышла в 1/4 финала Кубка мира, который проходит в Сочи. В 1/8 львовская спортсменка победила представительницу Германии Элизабет Пентц. Ранее коронавирус убил тренера легендарного Гарри Каспарова.


Фото FIDE

За выход в полуфинал Анна поспорит с грузинкой Наной Дзагнидзе, которая прошла Полину Шувалову из России. В свою очередь бывшая чемпионка мира Мария Музычук уже выбыла из борьбы, уступив экс-чемпионке мира из России Александре Костенюк.

Украинский гроссмейстер Антон Коробов в 1/16 финала играл против пятого сеяного на турнире россиянина Александра Грищука. После двух основных партий была ничья.

Обладателя пропуска в следующий раунд определила партии с укороченным контролем времени – тай-брейк, где сильнее оказался Грищук.

Ранее шахматисту засчитали поражение из-за коронавируса. Участник Кубка мира по шахматам получил положительный результат во время поединка.

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