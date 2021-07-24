Украинка Музычук сражается за шахматную корону в России и уже добралась до 1/4 финала

Старшая из сестер Музычук осталась единственной представительницей Украины на турнире в России. Сегодня на тай-брейке проиграл Антон Коробов

Анна Музычук прошла в четвертьфинал Кубка мира / Фото: fide.com

Украинская шахматистка Анна Музычук вышла в 1/4 финала Кубка мира, который проходит в Сочи. В 1/8 львовская спортсменка победила представительницу Германии Элизабет Пентц. Ранее коронавирус убил тренера легендарного Гарри Каспарова.



Фото FIDE

За выход в полуфинал Анна поспорит с грузинкой Наной Дзагнидзе, которая прошла Полину Шувалову из России. В свою очередь бывшая чемпионка мира Мария Музычук уже выбыла из борьбы, уступив экс-чемпионке мира из России Александре Костенюк.

Украинский гроссмейстер Антон Коробов в 1/16 финала играл против пятого сеяного на турнире россиянина Александра Грищука. После двух основных партий была ничья.

Обладателя пропуска в следующий раунд определила партии с укороченным контролем времени – тай-брейк, где сильнее оказался Грищук.

Ранее шахматисту засчитали поражение из-за коронавируса. Участник Кубка мира по шахматам получил положительный результат во время поединка.