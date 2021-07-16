У шахматисток Музычук и боксера Котельника отбирают землю! Суд арестовал их участки

Суд Львовской области арестовал земельные участки, переданные главой Львовской ОГА в собственность шахматисткам Анне и Марии Музычук, боксеру Андрею Котельнику и тренеру Дмитрию Сосновскому

Сестры Музычук, Андрей Котельник и Дмитрий Сосновский / Фото: Instagram

Пустомитовский районный суд Львовской области арестовал земельные участки, которые в 2019 году были переданы главой Львовской ОГА в собственность украинским спортсменам – шахматисткам Анне и Марии Музычук, боксеру Андрею Котельнику и тренеру по боксу Дмитрию Сосновскому.

Читайте также: У украинских спортсменов выросли премиальные за медали Олимпиады

В октябре 2019 года тогдашний глава Львовской ОГА Маркиян Мальский передал земельные участки площадью по 0,1 г в селе Горишнем сестрам Музычук, Котельнику и Сосновскому. Соответствующее распоряжении было и на сайте обладминистрации.



Фото ZAXID.NET

Однако в 2021-м в суд обратились лица, заявившие, что уже пользуются этими землями около 40 лет. А право собственности получили решением сельского совета села Пасеки-Зубрицкие. Один из участков был отдан в частную собственность еще в 1996 году, другие – в 2007 и 2010 годах.

В тренде У меня есть причина не петь гимн! Ракицкий выступил с претензиями к Шевченко

Украинское дерби. Фото fwct2019.com

Правда, непонятно, почему истцы только сейчас решили завершить оформление права собственности с присвоением кадастровых номеров. Суд арестовал участки на время рассмотрения дела. Решение было утверждено 8 июля – сообщают Наші гроші Львів.

Ранее шахматисту засчитали поражение из-за коронавируса.