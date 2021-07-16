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У шахісток Музичук та боксера Котельника відбирають землю! Суд заарештував їх ділянки

Олена Павлова Олена Павлова
16 липня, 19:07
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Суд Львівської області заарештував земельні ділянки, передані головою Львівської ОДА у власність шахісток Ганні і Марії Музичук, боксеру Андрію Котельнику і тренеру Дмитру Сосновському
Сестри Музичук, Андрій Котельник та Дмитро Сосновський
Сестри Музичук, Андрій Котельник та Дмитро Сосновський / Фото: Instagram

Пустомитівський районний суд Львівської області заарештував земельні ділянки, які у 2019 році були передані головою Львівської ОДА у власність українським спортсменам – шахісткам Ганні і Марії Музичук, боксеру Андрію Котельнику і тренеру з боксу Дмитру Сосновському.

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У жовтні 2019 року тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський передав земельні ділянки площею по 0,1 г в селі Горішньому сестрам Музичук, Котельнику і Сосновському. Відповідне розпорядження було і на сайті обладміністрації.


фото ZAXID.NET

Однак в 2021-м в суд звернулися особи, які заявили, що вже користуються цими землями близько 40 років. А право власності отримали рішенням сільської ради села Пасіки-Зубрицькі. Один з ділянок було віддано у приватну власність ще в 1996 році, інші – в 2007 і 2010 роках.

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Українське дербі. Фото fwct2019.com

Правда, незрозуміло, чому позивачі тільки зараз вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів. Суд заарештував ділянки на час розгляду справи. Рішення було затверджено 8 липня – повідомляють Наші гроші Львів.

Раніше шахісту зарахували поразку через коронавірус.

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