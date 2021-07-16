Шахісту зарахували поразку через коронавірус

Учасник Кубка світу з шахів отримав позитивний результат на коронавірус під час поєдинку. Організатори у ту ж мить вивели його із залу і зарахували йому технічну поразку

На Кубку світу з шахів у Сочі Мегаранто Сусанто з Індонезії відсторонили від участі в турнірі після позитивного тесту на коронавірус. Примітно, що результати тестування він отримав прямо під час партії.

Читайте також: Люди не вірять, що вона шахістка. Ефектні фото красуні з Сент-Люсії

В результаті Сусанто зняли з матчу відповідно до медичного протоколу і у ту ж мить вивели з ігрової зони, а його суперника Фабіано Каруана з США оголосили переможцем. Каруана так само негайно покинув ігровий зал і змушений буде пройти медичне обстеження.

Раніше ми писали, що коронавірус вбив тренера легендарного Гаррі Каспарова. Знаменитий шаховий тренер Юрій Дохоян помер у 57 років від коронавірусу, він багато років працював з Гаррі Каспаровим, а потім із Сергієм Карякіним.