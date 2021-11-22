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Один в один! Олімпійський чемпіон з гімнастики скопіював стиль Усика?

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 16:10
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Олег Верняєв кардинально змінив свій зовнішній вигляд і тим самим став схожим на українського відомого боксера
Олександр Усик та Олег Верняєв
Олександр Усик та Олег Верняєв

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на брусах наважився дещо трансформувати свій образ. Завдяки новим вусам спортсмен став схожим на справжнього українського козака:

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"Приїхав побритись, постригтись, наче усе добре. Попросив свого друга-барбера зробити красивий новий стиль. Тепер ми будемо виглядати ось так", – поділився у своєму Instagram Олег Верняєв

"Як Вам?", – гімнаст просить оцінити свій образ фоловерів

Цілком ймовірно, що спортсмен надихнувся образом Олександра Усика – відомого українського боксера.

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Раніше спортсмен на своїй сторінці Instagram опублiкував фото із Oлімпійської бази "Конча-Заспа". Усе б нічого, якщо б фанати не помітили на фото дещо дивне – дві різнi шкарпетки. Це викликало шквал позитивних емоцій у коментарях:

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"Різні шкарпетки?", – запитує у Олега фоловер

На що олімпійський чемпіон жартома відповів:

"Холостяцьке життя – воно складна штука"

Нагадаємо, що Олексій Верняєв не зміг потрапити на Олімпіаду-2020 через допінг.

Трохи згодом спортсмен зробив гучну заяву про те, що заради перемоги готовий змінити громадянство.

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